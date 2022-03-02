Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Türkiye'nin Filistin meselesinde rolü çok önemli

Safedi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayan Safedi, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bir mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağını belirtti.

Ürdün ile Türkiye arasında tarihi kardeşlik ilişkileri olduğunu söyleyen Safedi, Ankara ile Amman arasında bütün alanlarda ilişkilerin genişletilmesine önem verildiğini ifade etti.

Safedi, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "İkili ilişkileri daha da geliştirmek için sayın kardeşimin de değindiği gibi çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Ticaret, ekonomi, turizm gibi alanlarda tüm gelişmeleri ele alacağız." diye konuştu.

Ürdün ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi bir şekilde ilerlediğine ve Kovid-19'a rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin artış kaydettiğine değinen Safedi, şu görüşleri dile getirdi:

"İki ülke arasındaki ilişkiler güçlüdür ve ortak çıkarlara dayanmaktadır. Birçok konuda görüşlerimiz örtüşmektedir. İyi ve güçlü bir zemin var. İki ülke arasındaki irade de çok açık şekilde kendini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik alanda, ikili ilişkiler konusunda ve temaslarda artış kaydedilecektir."

- FİLİSTİN MESELESİ

Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını anlatan Safedi, Filistin meselesinin çözümü için hızlı şekilde adımların atılması gerektiğini söyledi.

Safedi, "Sorunun bir an önce çözülmesi için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Sorunun da çözümü bildiğiniz gibi 1967 sınırlarında bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması. Bu konuda çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Filistin meselesi konusunda yoğun çaba harcadığını dile getiren Safedi, "Önemli olan bu çabalar sonucu her iki tarafın (Filistin-İsrail) veya tarafların bir an önce müzakere masasına oturmaları olacaktır. Çünkü ancak bu şekilde hem kapsamlı hem de adil bir çözüm bulunabileceğini buradan söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinde Türkiye'nin oynadığı rolün kendileri için oldukça önemli olduğunu kaydeden Safedi, "Türkiye'nin rolü her zaman temel ve sabit şekilde Filistin halkının desteği yönünde olmuştur. Türkiye bölgede bir an önce barışın sağlanmasını ve Filistinlilere meşru haklarının iade edilmesini istemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "SURİYE'NİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI ÖNEMLİ"

Safedi, bölgesel sorunların çözümü konusunda Amman ile Ankara'nın koordinasyon içerisinde olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Suriye için oradaki çabaların yoğunlaştırılması ve siyasi bir çözüme ulaştırılması çok önemli. Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması önemli. Türkiye ve Ürdün olarak en fazla Suriyeli mülteciyi barındıran ülkeleriz. Dolayısıyla bu konularda aramızda istişare ve koordinasyon sürekli devam etmekte. Bu konuda sadece bizim sorumluluk almamız yetmemektedir. Uluslararası çevrelerin de bu konuda güvence vermesi ve katkıda bulunması çok önemlidir."