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Ürdün: Çalışmalarına devam edebilmesi için UNRWA'ya destek sürdürülmeli
28 Ocak 2024 Pazar 16:53:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 16:53:00

Ürdün: Çalışmalarına devam edebilmesi için UNRWA'ya destek sürdürülmeli

Kaynak: AA

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrailli yetkililerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından finansal desteklerini kesen ülkelere geri adım atma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UNRWA'nın İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle insani felaketle karşı karşıya kalan iki milyondan fazla Filistinliye yardım ulaştırılması konusunda yeri doldurulamaz bir rol oynadığına dikkati çeken Safedi, halkı kıtlıkla karşı karşıya olan ve İsrail'in insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de hizmet vermeye devam edebilmesi için uluslararası toplumun UNRWA'ya gerekli yardımı sağlamayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Lazzarini de BM'nin en yüksek soruşturma otoritesinden İsrail'in iddialarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ettiklerini ve itham edilen kişilerin çalışma sözleşmelerinin feshedildiğini aktardı.

Görüşmede iki taraf da UNRWA'nın finansman eksikliğinin, Gazze'deki insani hizmetlere hemen ve doğrudan yansıyacağını, Gazze sakinlerinin acılarını artıracağını kaydetti.

- Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Etiketler : Eymen es-Safedi UNRWA destek finansal geri adım
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