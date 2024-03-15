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15 Mart 2024 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 22:43:00

Unutkan İmamoğlu'na canlı yayında 'vaat' ayarı: Bu bir harakiri!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 seçimleri öncesi verdiği vaatleri 'hatırlamıyorum' demesi üzerine Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak tepki gösterdi. Albayrak, 'Bu şu ana kadar verdiği vaatlerden ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Söz vermiş geçmiş. Ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu gibi bir isim seçime 15 gün kala ekran karşısına geçip buna hatırlamıyorum gibi bir cevap vermez. Bu bir harakiri.' dedi.

2019 seçimlerinden hemen önce verdiği vaatleri katıldığı programlarda hatırlamayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 24 TV'de yayınlanan 'Esas Mesele' programında tepki gösterdi.

"İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI HARAKİRİ"

İmamoğlu'nun verdiği vaatleri yalnızca söyleyip geçtiğini belirten Albayrak, "Bu bir realite. O vaatleri ile o kadar ilgisiz ki... Algı siyasetinin böyle kötü bir tarafı var. Bir gün böyle karşınıza çıkar. Bu algı siyasetinin iflasıdır. İstanbul için verdiği en büyük yatırımları bile hatırlamıyorum diyor. Bu şu ana kadar verdiği vaatlerden ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Söz vermiş geçmiş. Ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu gibi bir isim seçime 15 gün kala ekran karşısına geçip buna hatırlamıyorum gibi bir cevap vermez. Bu bir harakiri. İmamoğlu başına gelecekleri bildiği için kontrolden çıkmış." ifadelerini kullandı.

"HİÇ SESLERİ ÇIKMIYOR"

Albayrak sözlerini şu sözlerle sürdürdü:

Murat Ongun bunu nasıl savunacak, neyini savunacak. Murat Ongun bunları nasıl izah edecek. PR ve ajanslarının bunu savunmaları mümkün değil. Onların da paniklemesi çok normal. Hele seçim öncesi. Siz 128 milyar dolar diye bir yalan uydurdunuz. Bunun üzerine 3 ay tepindiniz. Yalan olduğu halde hala da tepiniyorsunuz. Şu kadar sizde onur olsa (CHP yandaşı gazeteciler) 'bu nedir, bunu izah edin?' dersiniz. Hiç sesleri çıkmıyor. Veya bunu savunmaya çalışıyorlar.

Etiketler : murat kurum ekrem imamoğlu ibb hatırlamıyorum seçim vaatleri
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