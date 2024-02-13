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UNRWA: Gazze'de operasyonlarımızı durdurmak zorunda kalacağız
13 Şubat 2024 Salı 21:36:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 21:36:00

UNRWA: Gazze'de operasyonlarımızı durdurmak zorunda kalacağız

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Avrupa Temsilcisi Marta Lorenzo, UNRWA'ya finansman desteğini askıya alan ülkelerin kararlarını sürdürmeleri halinde Gazze'de yalnızca birkaç hafta daha faal kalabileceklerini bildirdi.

Lorenzo, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Dış İlişkiler ve Kalkınma Komitelerinin ortaklaşa düzenlediği panele katıldı.

"Finansmanı askıya alma kararları tersine çevrilmediği sürece UNRWA, Gazze'de operasyonlarını sürdüremeyecektir." diyen Lorenzo, Refah kentindeki duruma dikkati çekti.

Lorenzo, "Refah, savaş öncesine göre altı kat daha fazla nüfusa ev sahipliği yapıyor. Koşullar kelimelerle anlatılamaz." ifadelerini kullandı.

Bir yanda açlık ve hastalıklarla boğuşan halkın, diğer yandan güneyde sıkıştığını vurgulayan Lorenzo, şunları söyledi:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararı, acil olarak ihtiyaç duyulan insani yardım hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştırmak için acil ve etkili eylemi zorunlu kılıyor. Ancak bunun yerine, UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirmeye zorlanmasına sadece birkaç hafta kaldı."

Lorenzo, UNRWA'nın çalıştığı şartların zorluğunu şöyle aktardı:

"Kuzeydeki konvoylarımız üç farklı yerde vuruldu. Kuzeye en son 23 Ocak'ta yardım teslim edebilmiştik. 156 çalışanımız hayatını kaybetti. 13 bin çalışanımız her gün ölüm riskiyle çalışıyor."

UNRWA'nın faaliyetlerini durdurması halinde bunun sadece insani sonuçları olmayacağını belirten Lorenzo, bölgede "çatışmanın adil barışçıl çözümü için uluslararası desteğin geri çekilmesi olarak" algılanacağını vurguladı.

Lorenzo, ayrıca İsrail yetkililerinin iddialarını destekleyen hiçbir kanıtı UNRWA ile paylaşılmadığına dikkati çekti.

"Operasyonlarımızı durdurursak bölgede, hatta Avrupa'da daha fazla istikrarsızlık göreceğiz." diyen Lorenzo, konuşmasının sonunda milletvekilleri tarafından alkışlandı.

Etiketler : GAZZE BM FİLİSTİN UNRWA
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