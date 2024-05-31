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Ünlü yazardan milyar dolarlık vurgun
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Bir şiirde dolandırıcılara
31 Mayıs 2024 Cuma 23:39:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 23:39:00

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak'tan milyar dolarlık vurgun

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Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yazar Aşkım Kapışmak da bulunuyor. Şebekenin sözde kripto varlık alım-satım platformu ile mağdurlardan 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı öne sürülüyor. İstanbul'da gözaltına alınıp Ankara'ya gönderilen Kapışmak'ın yapıya insan kazandırma iddiasıyla sorgulanacağı öğrenildi.

Ankara 21 ilde, Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik Sibergöz-42 operasyonu düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alındı.

1 MİLYAR DOLARLIK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YAZAR AŞKIM KAPIŞMAK DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilen Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte eğitim ve bilgilendirme kampı adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği iddia edildi. Bu kapsamda, yazar Kapışmak hakkında, yapıya insan kazandırma faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Etiketler : dolandırıcılık operasyonu gözaltı Aşkım Kapışmak yazar
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