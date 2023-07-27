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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:37:00

Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. Müslüman olduktan sonra Şüheda Davitt adını alan ünlü şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intiharı sonrası kendisini toparlayamadı.

İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'dan acı haber bugün geldi. Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının yakınlarının belirttiğine göre dört çocuk annesi olan şarkıcı, 17 yaşındaki oğlu Shane'in intiharı sonrası kendisini toparlayamadı.

AA'nın BBC'ye dayandırdığı haberde, Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.

Etiketler : Sinead O'Connor Davitt Müslüman Şüheda Davitt
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