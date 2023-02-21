Ünlü sanatçılardan depremin resmi

Dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarında, depremden etkilenenler için yaptıkları çizimleri paylaştı.

İngiliz ressam Charlie Mackesy, depremzedelere bağış toplamak için çizdiği resmi https://merch.choose.love adresinde tişörte basarak satışa çıkardı ve geliri depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Türk tasarımcı Emrah Yücel de hazırladığı çizimin altına, "Dualarımız seninle Türkiye..." yazdı.

Rus çizer Shavrin Ivan, Türk bayrağındaki hilale sığınan depremzedeyi çizdi.