Ünlü sanatçıdan "Ramazan" tepkisi! "Özgürlük, saygısızlık demek değildir"

Ramazan ayının devam ettiği şu günlerde şarkıcı Selim Gülgören'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'KADIKÖY'DE RAMAZAN AYINDA ELLERİNDE İÇKİ ŞİŞELERİYLE GEZİYORLAR'

İstanbul Kadıköy'de olduğunu söyleyen Selim , ilçedeki şahısların ellerinde içki şişeleriyle sokaklarda gezdiğini belirtti.

Kadıköy'de doğup büyüdüğü belirten Selim Gülgören, "Ben burada doğdum büyüdüm, hayatım boyunca 19'lu 20'li yaşlarda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elimde içki şişeleriyle buralarda gezmedim." dedi.

"ÖZGÜRLÜK DEMEK SAYGISIZLIK DEMEK DEĞİLDİR"

Ramazan ayında sahne almasına rağmen oruç tutan vatandaşlara karşı saygılı olduğunu da aktaran Selim Gülgören, "Ben de şarkıcıyım, mekanlarda sahne alıyorum ama Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir." ifadelerini kullandı.

Gülgören, bu kez de Ramazan ayının Müslüman alemi için önemine vurgu yaptı.

"BURAYI İYİCE ABD GİBİ ALMANYA GİBİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ"

Ellerinde içki şişeleriyle dolaşanlara, 'Aileleriniz sizi uyarmıyor mu?' diye soran Gülgören, Türkiye'nin ABD veya Almanya gibi yapılmak istendiğini öne sürdü.

Selim Gülgören'in konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi;

Şu an İstanbul Kadıköy'deyim, herkesin elinde içki şişeleri sokaklarda geziyorlar. Ben burada doğdum büyüdüm, hayatım boyunca 19'lu 20'li yaşlarda saygısızlık yapıp Ramazan ayında elimde içki şişeleriyle buralarda gezmedim. Ben de şarkıcıyım, mekanlarda sahne alıyorum ama Ramazan'da birazcık saygı duyacaksın. Orucunu tutacaksın, tutmuyorsan inanmıyorsan da saygı duyacaksın. Özgürlük demek saygısızlık demek değildir. Sizin aileleriniz, büyükleriniz hiç demiyor mu bakın bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta, onların Ramazan ayı önemli. Onların gözüne soka soka içki falan içmeyin, gidin oturun bir mekanda bir yerde için. Bunları yapmayın demiyorlar mı dostlar? Yapmayın Allah aşkına ya. Ya burayı iyice ABD gibi Almanya gibi yapmak istiyorsunuz ya biz de şarkıcıyız da her şeye saygı duyuyoruz.