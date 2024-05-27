Ünlü sanatçıdan çarpıcı soru

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27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:34:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 23:34:00

Ünlü sanatçı Hakan Boyav'dan çarpıcı soru

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İsrail'in Refah'ta Filistinli sivillerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıya ünlü sanatçı Hakan Boyav sessiz kalmadı. Filistin'i destekleyen sanatçı Boyav, sosyal medya paylaşımına, “Sıra bize gelene kadar susmaya devam mı edeceğiz?” notunu düştü.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye saldırılarını devam ettiriyor. Refah'ta onlarca Filistinlinin diri diri yanarak hayatını kaybettiği korkunç saldırıya Türkiye ve dünya çapında öfke var. İsrail'i protesto eden ve Filistin'e destek veren ünlülerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.

BOYAV'DAN ÇARPICI SORU

Ünlü sanatçı Hakan Boyav ise, Filistin'e desteğini ilk günden bu yana sürdürüyor. İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda 40'ın üzerinde kişi hayatını kaybederken, Boyav'dan çarpıcı bir soru geldi.

"SIRA BİZE GELENE KADAR SUSACAK MIYIZ?"

Filistin'e destek veren sanatçı Boyav, sosyal medya hesabı paylaşımında "Sıra bize gelene kadar susmaya devam mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

HAKAN BOYAV KİMDİR?

Teşkilat dizisinin Tövbekar'ı Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kuruluş ekibinde görev alan Hakan Boyav; 1988-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. 1993-2003 yıllları arasında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan ve daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Hakan Boyav; halen Ankara Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçıları arasında yer almaktadır.

Etiketler : hakan boyav gazze filistin israil filistine destek sanatçı
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