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13 Kasım 2022 Pazar 10:22:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 10:22:00

Ünlü diplomata büyük şok: 10 milyon lirasını aldı

Kaynak: Sabah

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Demans hastalığına yakalanan bir dönem Paris'te konsolosluk görevinde bulunan 90 yaşındaki Gencay Gürün için mahkeme yeğeni Aslı Blada'yı vasi atadı. Bleda, 22 yıllık hizmetlisinin Gürün'ün hesabından 10 milyon lirayı başka hesaba aktardığını gördü. İşte detaylar...

Bir dönem Fransa'nın başkenti Paris'te konsolosluk görevinde bulunan ve Fransa'da "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanı ile Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorluk unvanına layık görülen 90 yaşındaki Gencay Gürün, geçtiğimiz yıllarda demans hastalığına yakalandı.

Sabah'ın haberine göre kardeşinin kızı reklamcı Aslı Bleda, halası Gencay Gürün'e vasi olarak atanmak için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Talep kabul edildi. Bleda bir süre sonra evde 22 yıldır çalışan hizmetli Fatma D.'nin, halasının hesaplarına erişiminin olduğunu fark etti.

Banka hesaplarını inceleyen Bleda, hizmetlinin kendisinin ve kızının hesabına 2016'da 450 bin dolar, 2017'de 100 bin TL, 2018'de 630 bin TL, 2019'da 160 bin TL, 2020'de 130 bin TL ve 30 bin euro olmak üzere toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiğini belirledi. Bleda'nın durumu sorduğu Gencay Gürün transferlerden haberinin olmadığını söyledi.

"BENİ MANEVİ KIZI OLARAK KABUL ETTİ"

Hala ile yeğen karakolun yolunu tuttu. Şikâyetçi olan Gürün, olayı öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve ne için bu paraları gönderdiğini hatırlamadığını, kendisinin bu kadar yüklü meblağları göndermesinin mümkün olmadığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Fatma D. (42) ise Gürün'ün kendisini aileden biri gördüğünü anlatarak, "Çiftin kızı olmadığı için beni manevi kızı olarak kabul etti. Ben de kendisini annem kabul ettim. Hatta torunumun ismini Gencay koyduk.

Çalıştığım süre boyunca kendisinden para talep etmedim. O bana istediği zaman para verirdi. Sadece maaş ödemesini gösterebilmesi için 2 bin TL civarı ödeme yapardı.

"BAHSİ GEÇEN TUTARLARI KENDİ RIZASIYLA VERDİ"

Onun haricinde bana maaş ödemesi şeklinde elden veya banka yoluyla para verirdi. Bahsi geçen tutarları tam olarak hatırlamıyorum ancak bana kendi rızasıyla verdi. Ya da bir ihtiyacım vardır, o yüzden vermiştir" dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aslı Bleda Chevalier des Arts et des Lettres
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