Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

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14 Haziran 2021 Pazartesi 07:54:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 07:54:00

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

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Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay(68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

Etiketler : Emel Sayın Ünlü virtüöz ve bestekar Selçuk Tekay
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