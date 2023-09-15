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15 Eylül 2023 Cuma 09:33:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 09:33:00

Ünlü balet Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü oldu

Kaynak: AA

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Üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalarda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne Tan Sağtürk'ün atanması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst kademe kamu yöneticiliklerine atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademelerine atamalar yapıldı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadide Akbulut, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Remzi Bircan, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mahmut Özdemir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bünyamin Kahraman, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Irmaklı, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Ertüzün, Kültür ve Turizm Bakanlığında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk oldu.

Milli Eğitim Bakanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne Halil İbrahim Topçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Ali Karagöz, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Emir Hasan Arslantaş atandı.

Milli Savunma Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse oldu.

Etiketler : Atama kararları Kamu yöneticiliği Tan Sağtürkün Milli Savunma Bakanlığı
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