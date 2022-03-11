Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı

İstanbul Unkapanı Köprüsü'nde rüzgardan dolayı bağlantı noktasında oluşan ayrılma nedeniyle köprü ulaşıma kapandı.

Rüzgardan dolayı bağlantı noktalarında açılma olan Unkapanı köprüsü trafiğe tüm yönleriyle kapatıldı.

SABAH SAATLERİNDE DURDURULMUŞTU

Öte yandan Vali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların durdurulduğunu söylemişti.

BURSA'DA İSTANBUL İSTİKAMETİNE KAMYON VE TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle teyakkuzda bulunan ekipler, kapalı olan dağ ilçelerinin yollarını açmaya çalışıyor. Açılması gereken 10 köy yolu kaldığını belirten yetkililer, kar yağışı sebebiyle kamyon ve tırların İstanbul yönüne gidişine de izin verilmediğini söyledi.

OTOBÜS SEFERLERİ KONTROLLÜ OLARAK BAŞLADI

İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarında şehirlerarası otobüs seferleri kontrollü olarak başladı.