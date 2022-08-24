Fırsatçılar harekete geçti!

Üniversitelerin açılmasına günler kala fırsatçılar, ev kiralarını fahiş şekilde artırdı. Harabe bodrum katlara bile en az 5 bin TL istenmesi üzerine öğrenciler özel yurtların kapısını çalmaya başladı. Buralarda ise durumun daha da vahim olduğu ortaya çıktı. Yurtların aylık ücreti 3 bin ila 10 bin TL arasında değişirken, öğrenciye 'apart' kiralayanlar bir 'yatak' için 5 bin 500 TL istiyor. Yurtlarda yüzde 100'ü aşan zamlarla karşılaşan öğrenciler yaşadıkları sıkıntıları AKŞAM'a anlattı. Eğitimlerini İstanbul Üniversitesi ile Medeniyet Üniversitesi'nde sürdüren gençler şöyle konuştu:

BİR ODA 14 BİN LİRA

E.K: "Fatih Çapa'da 4 kişilik odaya bin 600 TL ödüyordum, yeni dönem kayıt fiyatı 3 bin 500 olmuş, üstelik bu erken dönem kayıt fiyatı. Eylülde talep daha da yoğunlaşacak, fiyatlar da artacak. Temizlik haftada 1, yemek yok, kütüphane ekipmanları yetersiz, bahçedeki masa sandalyeler eskimiş. Buna rağmen fiyatlar bu."

FİYAT ARTTI, KALİTE DÜŞTÜ

A.Y: "Bu sene 3 kişilik odamız 4'e çıkarıldı. Daha küçük çalışma masalarına geçtik. Yurdun kapasitesine göre fazla kişi alınınca yemekhanede ve çamaşırhanede yığılmalar oldu. Bir sene içinde 1 bin 800 den 3 bin 500 e çıkarıldı. Yeni yapılan düzenlemeye yönelik binalar 6 kişilik olarak dizayn ediliyor. Ders çalışma alanlarımız dar, yeterli ekipman yok. Banyoyu ütü ve çamaşır kurutma odası olarak kullanıyoruz."

A.T: "Yurda ilk kayıt olduğumda sadece tek öğün yemek veriliyordu. 3 kişilik oda için bin 850 lirayken dönem içinde 2 bin 350'ye çıktı. Bu sene 4 bin TL'ye çıkarılacağı söyleniyor. Üstelik verilen tek öğün olan kahvaltının kalitesi düştü, ezik domatesler, kokmuş peynir veriliyor." P.Z: "Geçen yıl aylık ödemem bin 500 TL'ydi. Bu sene 3 bin 500 lira olacağı bildirildi. 3 kişilik odalar 6 kişiye, 2 kişilik odalar ise 4 kişiye göre ayarlanmak istendi, tepkilerimiz sonucu durduruldu. Bu sene ne olacağını kestiremiyoruz."

YEMEK YOK, SADECE YATAK

E.L: "Özel bir apartta 5 kişiyle bir evi paylaşıyorum. Odalarımız kendimize ait ve ilk kayıt olduğum dönemde fiyatı 2 bin 500 liraydı. Bu sene 5 bin 500 TL olduğu bilgilendirmesini aldık. Yemeği kendimiz yapıyoruz. Eve çıkmak istiyoruz fakat bu sefer de ev bulamıyoruz."

BODRUM KATLAR BİLE ARTIK 5 BİN TL

Emlakçı Neriman Şener: "Kiralık evler var ama, sayısı çok az. Kiracılar, kiraların yüksekliğinden dolayı evden çıkmıyorlar. Tek tük kiralık ev var, onlar da 8-10 bin lira arasında değişiyor. Bodrum katlar var, onlar 5 bin lira. Henüz öğrenciler gelmeye başlamadı. Tek tük gelenler var ama, onlar da bulamıyorlar. Şu an bende kiralık 3-4 ev var. Daha önce bu dönemlerde daha çok olurdu."

ÖĞRENCİYE BİR EVİM VAR O DA 10 BİN LİRA

Fatih Çapa'da emlakçılık yapan Melis Tokatlıoğlu: "Buralarda kiralık ev sayısı çok az, hepsi satılık. Kiralıklarda en kötü ev bile 9 bin 500 TL. Öğrencilere uygun şu anda bir ev var, o da 3 oda bir salon 10 bin lira, o da senelik kontratla. Bir sene sonra hemen zam yapmaya çalışıyorlar. Burada tıp fakültesi olduğu için çok fazla kalan vardı ama artık öğrenci yok. Öğrenciler artık Fatih Çapa'da kalmıyorlar" dedi.

30 BİN TL'DEN BAŞLIYOR 100 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Baydar: "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için yönetmeliğin verdiği ölçüde zam yapabiliyoruz. Bu sene fiyatlarımızda yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı. İstanbul'daki fiyatlar yıllık 30-35 ila 80-100 bin lira bandında. Bu rakamlar maliyetleri zor karşılıyor. 4 kişilik odaları baz alıyoruz."