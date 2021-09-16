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16 Eylül 2021 Perşembe 09:33:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 09:34:00

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yurt başvuru sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği haber Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre, 12 Eylül'de sona eren KYK yurt başvuru sonuçları resmen açıklandı.

12 Eylül'de sona eren KYK yurt başvuru sonuçları resmen açıklandı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı. Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Etiketler : 12 Eylül KYK yurt Üniversite tercih sonuçları
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