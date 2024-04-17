Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı

Kampüste iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.