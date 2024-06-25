Umutla gelen başarı

HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Bilge Atağ, henüz 10 yaşındayken başarısıyla öğretmenlerinin ve ailesinin dikkatini çekti ve özel okulların bursluluk sınavına girdi. Bir kolejden yüzde 100 burs kazanan genç kızın hayatı, döküm fabrikasında endüstri mühendisi olarak çalışan babasıyla okula kaydını yapmaya giderken bir anda altüst oldu. Atağ'ın babası yerler buzlu olduğu için kayıp düştü.

KIZLARA İLHAM OLMAK İSTİYOR

Beyin kanaması geçiren baba, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Atağ'ın doğum günü sabahı hayatını kaybetti. Tarifsiz acı yaşayan genç kız ders çalışmayı hiç bırakmadı. Lise 4'üncü sınıftayken SEY Vakfı'ndan burs alan Atağ, okulunu birincilikle bitirerek üniversite sınavına girdi. Yapay zeka mühendisliği okumayı hedefleyen Atağ, Anadolu'daki kız çocuklarına ilham olmak istiyor.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü'nden birincilikle mezun olan Bilge Atağ, ailesinin gurur kaynağı oldu. Kardeşlerinin de kaderini değiştiren Bilge, "Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim" dedi.