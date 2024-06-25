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25 Haziran 2024 Salı 23:12:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 23:12:00

Umutla gelen başarı

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10 yaşında özel okul bursluluk sınavını kazanan Bilge kayıt olmaya giderken elinden tutan babasının düşüp beyin kanaması geçirerek ölümüne tanık oldu. Maddi zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen Bilge şimdi ilklere imza atmak için gün sayıyor.

HAYATI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Bilge Atağ, henüz 10 yaşındayken başarısıyla öğretmenlerinin ve ailesinin dikkatini çekti ve özel okulların bursluluk sınavına girdi. Bir kolejden yüzde 100 burs kazanan genç kızın hayatı, döküm fabrikasında endüstri mühendisi olarak çalışan babasıyla okula kaydını yapmaya giderken bir anda altüst oldu. Atağ'ın babası yerler buzlu olduğu için kayıp düştü.

KIZLARA İLHAM OLMAK İSTİYOR

Beyin kanaması geçiren baba, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Atağ'ın doğum günü sabahı hayatını kaybetti. Tarifsiz acı yaşayan genç kız ders çalışmayı hiç bırakmadı. Lise 4'üncü sınıftayken SEY Vakfı'ndan burs alan Atağ, okulunu birincilikle bitirerek üniversite sınavına girdi. Yapay zeka mühendisliği okumayı hedefleyen Atağ, Anadolu'daki kız çocuklarına ilham olmak istiyor.

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü'nden birincilikle mezun olan Bilge Atağ, ailesinin gurur kaynağı oldu. Kardeşlerinin de kaderini değiştiren Bilge, "Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim" dedi.

Etiketler : Bilge Umutsuzluk Özel Okul
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