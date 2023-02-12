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12 Şubat 2023 Pazar 00:19:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 00:19:00

Umudun adı "Hamza" bebek... 140 saat sonra kurtarıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : Hamza bebek deprem asrın felaketi

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