Umudun adı "Hamza" bebek... 140 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
#SONDAKİKA 140. SAATTE MUCİZENİN ADI HAMZE BEBEK— 24 TV (@yirmidorttv) February 11, 2023
Kahramanmaraş'ta ekipler 7 aylık Hamza bebeği sağ olarak çıkardı. İşte o umut dolu anlar. pic.twitter.com/XpxUhAXtJW
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