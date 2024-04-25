İstanbul'da görev başına kaza yapan polis şehit oldu

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25 Nisan 2024 Perşembe 21:34:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 21:34:00

Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu

Kaynak: AA

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Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Etiketler : İSTANBUL POLİS ŞEHİT UMRANİYE
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