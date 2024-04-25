Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
Kaynak: AA
Ümraniye'de, motosikletli trafik polisi görevi başındayken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.
Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
- İstanbul'da görev başına kaza yapan polis şehit oldu
- Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
- Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama
- Bakan Güler, Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Afrika mesajı
- Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın: Gemi trafiği askıya alındı