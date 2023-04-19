VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa basını bile anladı: PKK, Kılıçdaroğlu için kampanya yürütüyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'ye kitlerin satışı önemli
Portekiz'de ötenazinin yasallaşması 4.kez veto edildi
Ümraniye'de hastanede patlama
Lokal Enerji büyümeye devam ediyor... Orinda LPG gemisi Lokal Enerji filosunda
19 Nisan 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 17:24:00

Ümraniye'de hastanede patlama

ABONE OL

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : ÜMRANİYE HASTANE PATLAMA
Çenesini yaptırdı

Çenesini yaptırdı
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Yokluktan gelen kuşağız

Yokluktan gelen kuşağız
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Anlamlı konser

Anlamlı konser
Mert sorularını duymazdan geldi

Mert sorularını duymazdan geldi
‘Can'dan hediye

‘Can'dan hediye
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
Sefo sessizliği

Sefo sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX