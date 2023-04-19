Ümraniye'de hastanede patlama
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün yer aldığı ek binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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