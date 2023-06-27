Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncer'den Tarık Balyalı'ya 'spor tesisi' cevabı
Ümraniye Bld. Bşk. Yrd. Yavuz Selim Tuncer, CHP İBB Grup başkanvekili Tarık Balyalı'nın “spor tesisi” iddiasına yanıt verdi. Tuncer “İBB Meclis onayı ve mahkeme kararı ile Ümraniye Belediyesi'ne devredilen spor tesisi engelli bireylere hizmet vermeye devam edecektir” dedi
Ümraniye Bld. Bşk. Yrd. Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP İBB Grup başkanvekili Tarık Balyalı'nın "spor tesisi" iddiasına cevap verdi.
Tuncer yaptığı paylaşımda "İBB Meclis onayı ve mahkeme kararı ile Ümraniye Belediyesi'ne devredilen spor tesisi engelli bireylere hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
İBB Meclis onayı ve mahkeme kararı ile Ümraniye Belediyesi'ne devredilen spor tesisi engelli bireylere hizmet vermeye devam edecektir.— Yavuz Selim Tuncer (@YavuzSelimTunc9) June 27, 2023
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. https://t.co/soP7RrazPK
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