Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncer'den Tarık Balyalı'ya 'spor tesisi' cevabı

Ümraniye Bld. Bşk. Yrd. Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP İBB Grup başkanvekili Tarık Balyalı'nın "spor tesisi" iddiasına cevap verdi.

Tuncer yaptığı paylaşımda "İBB Meclis onayı ve mahkeme kararı ile Ümraniye Belediyesi'ne devredilen spor tesisi engelli bireylere hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.