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Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncer'den Tarık Balyalı'ya 'spor tesisi' cevabı
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27 Haziran 2023 Salı 16:33:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 16:33:00

Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuncer'den Tarık Balyalı'ya 'spor tesisi' cevabı

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Ümraniye Bld. Bşk. Yrd. Yavuz Selim Tuncer, CHP İBB Grup başkanvekili Tarık Balyalı'nın “spor tesisi” iddiasına yanıt verdi. Tuncer “İBB Meclis onayı ve mahkeme kararı ile Ümraniye Belediyesi'ne devredilen spor tesisi engelli bireylere hizmet vermeye devam edecektir” dedi

Ümraniye Bld. Bşk. Yrd. Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP İBB Grup başkanvekili Tarık Balyalı'nın "spor tesisi" iddiasına cevap verdi.

Tuncer yaptığı paylaşımda "İBB Meclis onayı ve mahkeme kararı ile Ümraniye Belediyesi'ne devredilen spor tesisi engelli bireylere hizmet vermeye devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ümraniye Belediyesi spor tesisi İBB Meclis engelli spor tesisleri
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