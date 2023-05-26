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26 Mayıs 2023 Cuma 13:35:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 13:35:00

Ümit Özdağ'la kol kola girdi! Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha

Kaynak: aksam.com.tr

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Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile anlaşmaya vardı. Özdağ ile el sıkışan Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin tepkisini alsa da kendisine en büyük destek yine '6-8 Ekim Olayları'nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, korku iklimi oluşturmaya çalıştığı paylaşımında Kılıçdaroğlu seçilmezse ‘felaket' olacağını söyleyerek ‘Üçüncü tur yok, sandığa gidin' çağrısında bulundu. Demirtaş'ın Tweet'inin altına çok sayıda kişi tarafından Kılıçdaroğlu ile mutabakat imzalayan Özdağ'ın HDP'lileri ‘terörist' olarak nitelendirdiği ifadeleri paylaşıldı.

28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasette tansiyon düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararının ardından sığınmacı karşıtı politikalar yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasının ardından aralarında mutabakat imzalanması, HDP destekçisi; politikacılar, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar tarafından tepki ile karşılandı. HDP'li siyasetçi Ufuk Uras, Kılıçdaroğlu'nun Özdağ ile anlaşmasını 'tarihi bir intihar' olarak ifade etti.

DEMİRTAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA HER GÜN AYRI BİR DESTEK

HDP'lilerden Kılıçdaroğlu'na bir bir tepki gelirken, üç ayrı terör suçundan ceza alan Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na destek çağrılarına devam etti.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara korku salarak, ikinci turdan sonra 'Üçüncü turun olmadığını Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yapılması' gerektiğini söyledi.

Güney Doğu bölgesinde gittikleri mitinglerde HDP bayrakları ile karşılanan Yedili Koalisyon'un siyasetçileri, PKK'nın siyasi kolu HDP ile anlaşma yapmadıklarını ileri sürse de Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na hemen her gün ayrı bir destek mesajı geliyor. Demirtaş son paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun elinde bir gülün olduğu fotoğrafını yayınladı.

PKK PAÇAVRASINDA PROPAGANDA SÜRÜYOR... KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK DESTEK

Demirtaş'ın Tweet'inin altına çok sayıda Twitter kullanıcısının Özdağ'ın HDP'lileri 'terörist' olarak nitelendirdiği videoları paylaşıldı.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu ümit özdağ selahattin demirtaş chp hdp pkk
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