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17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:10:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 12:10:00

Ümit Özdağ'ın o sözleri tekrar gündem oldu: Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı çıkar

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevap tekrar gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söyledikleri tekrar gündem oldu.

Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizere şunları söyledi:

"Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar."
Etiketler : Yerel seçimler Güneydoğu Anadolu HDP büyük bir atılım yapar
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