Ümit Özdağ'ın o sözleri tekrar gündem oldu

Ümit Özdağ'ın o sözleri tekrar gündem oldu: Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı çıkar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söyledikleri tekrar gündem oldu.

Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizere şunları söyledi: