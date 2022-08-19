Ümit Özdağ'ın 2 numarası Adem Taşkaya'nın iş adamını hackleyip şantaj yaptığı görüntüler çıktı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya İran uyruklu olduğu öğrenilen iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hackletti.

HACKLETİP ŞANTAJ MESAJI YAZDIRDI

Hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş adamına şantaj mesajı yazdırdı.

"ARKAMDA EMNİYET MÜDÜRÜ VAR"

Taşkaya, görüntülü görüştüğü kişiye iş adamı Sait Emir'e göndermesi için şu mesajı yazdırdı:

"Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."