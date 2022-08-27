Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı?
Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona girişti. Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu belirlendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif hareketlerine bir yenisini daha eklemiş, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırarak cemaati provoke etmeye çalışmıştı.
KAMERAMANI YARDIMCISI ÇIKTI
Özdağ'ın camideki 'Atatürk' provokasyonunu planlı olarak yaptığı iddiasını gözler önüne seren görüntülere ulaşıldı.
Yeni Şafak'ın haberine göre, Özdağ'ın kamerayı açtırıp kendisini çektirdiği ve videoyu çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.
- Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı
- İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
- Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonu'nda 16 milyon 513 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
- MİT Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
- Ümit Özdağ'dan 'Cuma' ayarlı provokasyon
- "Türkiye'nin atacağı adım kimsenin rızasına bağlı değildir"