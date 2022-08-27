Ümit Özdağ'dan 'Cuma' ayarlı provokasyon

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27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:17:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:17:00

Ümit Özdağ'dan camide planlı provokasyon! Kameramanı bakın kim çıktı?

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Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona girişti. Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu belirlendi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif hareketlerine bir yenisini daha eklemiş, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırarak cemaati provoke etmeye çalışmıştı.

KAMERAMANI YARDIMCISI ÇIKTI

Özdağ'ın camideki 'Atatürk' provokasyonunu planlı olarak yaptığı iddiasını gözler önüne seren görüntülere ulaşıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özdağ'ın kamerayı açtırıp kendisini çektirdiği ve videoyu çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı.

Etiketler : ümit özdağ cami provokasyon
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