AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşmalarından öne çıkanlar;

*Şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, güvenli oluşturulan bölgelere geri dönmüştür.

Özdağ ise açıklamalarından şu ifadelere yer verdi:

*"Terörle mücadele ve göç konusunda hem fikiriz. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.