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22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:30:00

AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret! Kurtulmuş ve Özdağ'dan ortak açıklama

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti etti. Özdağ ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışma sürüyor. Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşmalarından öne çıkanlar;

*Şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, güvenli oluşturulan bölgelere geri dönmüştür.

Özdağ ise açıklamalarından şu ifadelere yer verdi:

*"Terörle mücadele ve göç konusunda hem fikiriz. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da bugün saat 17.00'de ikinci turda hangi adayı destekleyeceğine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak.

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