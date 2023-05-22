AK Parti'den Zafer Partisi'ne ziyaret! Kurtulmuş ve Özdağ'dan ortak açıklama
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti etti. Özdağ ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışma sürüyor. Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşmalarından öne çıkanlar;
*Şu anda 550 bine yakın Suriyeli kendi memleketlerine, güvenli oluşturulan bölgelere geri dönmüştür.
Özdağ ise açıklamalarından şu ifadelere yer verdi:
*"Terörle mücadele ve göç konusunda hem fikiriz. Çok faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz.
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