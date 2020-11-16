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16 Kasım 2020 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 16:01:00

Ümit Özdağ İYİ Parti'den oy birliğiyle ihraç edildi

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İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi.

İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'ın durumu, İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun bugün yapılan toplantısında gündeme alındı.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesindeki "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, parti tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca Müşterek Disiplin Kurulu tarafından, Özdağ'ın İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Özdağ kararı yargıya taşıyacak

Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

Disiplin süreci

Katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Özdağ hakkında, Kavuncu tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek, Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti.

Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'a ilişkin dosyayı görüşen Kurul, Özdağ'ın iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını vermişti.

Özdağ da savunmasını partiye yazılı olarak iletmişti.

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