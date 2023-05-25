Ümit Özdağ, HDP ile aynı hizaya geldi

Daha önce "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar. Buna PKK desteği de isterler" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ikinci turda CHP Genel Başkanı'nı destekleyeceğini duyurdu.

İçinde 'Kayyum uygulaması sürecek' maddesinin de yer aldığı 7 maddelik protokol HDP'yi kızdırdı. Bu işbirliğine ittifak ortakları Deva ve Gelecek partilerinden de tepki geldi: "Kazanmak için her yol mübah değildir."

28 Mayıs seçimleri yaklaşırken Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci turda, "Atatürk'ün koltuğunu HDP belirleyemez" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Ata İttifakı'nın diğer ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 3 görüşmenin ardından Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Kararın ardından Özdağ'ın daha önceden Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söylemişti: "Kılıçdaroğlu eğer kazanırsa HDP desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasındaki etkileşim yoğunlaşır. HDP desteğiyle geldiği ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde karışıklık çıkar ve bu belediyeler birleşir. Çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. İç savaş çıkar."

Zafer Partisi ile Millet ittifakı arasında 7 temel ilkeden oluşan protokol imzalandı:

KAYYUM UYGULAMASI SÜRECEK

Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacak.

1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecek.

Sığınmacı ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecek.

FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecek. Kayyum atamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecek.

Devletin tüm birimlerinde liyakatin esas alınması sağlanacak.

Yolsuzlukla mücadele edilecek.

Devlet vatandaşa karşı şeffaf olacak.

DEVA'DAN İLK TEPKİ İSTİFASI

DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker, yaşanan gelişme üzerine istifa etti. Teşkilat üyeleriyle birlikte AK Parti'ye geçen Peker, "Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcileri, bizi temsil edemez duruma geldi" dedi.

HDP 'ÖZERKLİK' İÇİN ÖZDAĞ'LA AYNI YERDE!

Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden seçime giren HDP'li vekiller ve Kandil'deki elebaşları yaptıkları açıklamalarda 'bölgeye özerklik getireceklerini' savunmuşlardı. Ancak Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı protokolde "1924'te kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecek" denildi. "Ön koşulumuz Amed'e özgürlük" diyen HDP de Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek vereceğini duyurdu.

BOYKOT MOYKOT YOK

HDP'nin dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, Özdağ ile imzalanan protokole hiç değinmeden "Bir daha belediyelere kayyum atanmaması için oyumuzu değişim için kullanacağız" açıklaması yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de "Boykot moykot yok! Sandığa gideceğiz faşizmi yıkacağız, iktidarı değiştireceğiz" ifadelerini kullandı. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise "Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı? Umarım bu saçmalığı yapmazlar! Kılıçdaroğlu'nun attığı en vahim adım olur ve kaybeder. Bizden söylemesi! Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, Millet İttifakı'nı veya CHP'yi değil demokrasiyi desteklediklerini söyleyerek, ikinci turda Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Bu arada HDP ve Yeşil Sol Parti MYK'nın olağanüstü toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada ise "Kayyum atamaları, kabul edilemez... Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler demokratik ilkelere aykırıdır. Seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (bugün) paylaşacağız" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİ ZIT PROTOKOL

7'li masanın protokolünde "Avrupa'nın yerel yönetimlere özerklik şartını yerine getireceğiz" vaadi yer alırken Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolünde terörle mücadele vurgusu yapıldı.

ÖZERKLİK

6'lı masa protokolü: Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını artıracağız. Yerel yönetimlerde demokratik katılım, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini hâkim kılacağız. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari denetiminin sınırlarını açıkça belirleyerek yerindelik denetimi anlamına gelen vesayet uygulamalarına son vereceğiz.

Zafer Partisi-CHP protokolü: 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

KAYYUM

6'lı masa protokolü: Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

Zafer Partisi-CHP protokolü: Terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir.

ORTAKLARIN HABERİ YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayımlandı. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen bir madde yok içinde. Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi" dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Kılıçdaroğlu ile görüştük. Ama protokolün nihai halini basından öğrendim" dedi.

KOALİSYONDAN ÖZDAĞ TEPKİSİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci: "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir."

DEVA Partisi kurucularından Tunahan Elmas: "Milyonlarca masuma cehennemi vadeden bir cennet bana lazım değil. Hayat bazen vicdanımız ve yola çıkarken belirlediğimiz ilkelerimizden ibarettir. Kazanmak için her yolu mübah görenlere girdikleri yolda başarılar dilerim. Bazı yollar bana mübah değil."

BAY KEMAL KİME YALAN SÖYLÜYOR?

Özdağ'ın seçimlerden önce 'Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar' sözlerini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu açıklama Kılıçdaroğlu açısından siyasi iflastır' dedi. TRT Haber'e konuşan Çelik, şunları kaydetti: "Bu Kılıçdaroğlu'nun ne kadar tutarsız bir siyasi hamlesi olduğunu gösteriyor. Bir uçtan diğerine savruluyor. Kılıçdaroğlu aslında fiilen adaylıktan çekildi. Adayın siyasi tutarlı ilkeleri olması lazım. Kılıçdaroğlu konkordato ilan etmiştir. Sahte bir milliyetçilik, muahfazakarlık üretmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti. 'Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar' diyordu. Şimdi kendisi de çıktı Kılıçdaroğlu destekledi. HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor, netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa'daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak nitelik koyamıyor. Siyasi iflas açıklamasıdır."