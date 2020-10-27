Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İyi Partili milletvekili Ümiz Özdağ çıktığı canlı yayında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve parti genel başkanı Akşener'in de bu durumu bildiğini aktarmıştı.

İP'li Ümit Özdağ, İyi Parti içindeki FETÖ'cünün kim olduğunu açıkladı! Meral Akşener'in bilgisi var

Özdağ'ın iddiaları sonrası parti içinde FETÖ'cü kavgası başlamış, Kavuncu hakkında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın iddiaları sonrası harekete geçerek İP'in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı pic.twitter.com/8bi0Pr2mHp — 24 TV (@yirmidorttv) October 27, 2020

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında bilgi sahibidir.

Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.