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27 Ekim 2020 Salı 19:46:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 20:08:00

Ümit Özdağ Buğra Kavuncu FETÖ'cü dedi, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

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İP'li Ümit Özdağ'ın parti içindeki FETÖ'cülere ilişkin iddiası sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.

İyi Partili milletvekili Ümiz Özdağ çıktığı canlı yayında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ve parti genel başkanı Akşener'in de bu durumu bildiğini aktarmıştı.

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Özdağ'ın iddiaları sonrası parti içinde FETÖ'cü kavgası başlamış, Kavuncu hakkında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'ın iddiaları sonrası harekete geçerek İP'in İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında bilgi sahibidir.

Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Etiketler : ümit özdağ buğra kavuncu iyi parti meral akşener fetö soruşturma
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