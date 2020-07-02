Ümit Erdem'in son hali görenleri şaşkına çevirdi: İş bulamıyorum ama eski halime dönecek değilim
60 kilo veren oyuncu Ümit Erdim , yeni halinden dolayı herhangi bir projede yer alamadığını söyledi.
Kilolu halinden eser kalmayan, aşırı zayıfladığı için de eleştirilen oyuncu Ümit Erdim, iş konusunda sıkıntı yaşıyor.
Görünümü tamamen değişen oyuncu, hiçbir proje için kapısının çalınmadığı söyledi.
ESKİ HALİME DÖNECEK DEĞİLİM
Erdim, “Uzun süredir bir projede yer almıyorum. Takipçilerim ‘eski haline dön böyle iş bulamazsın’ diyorlardı. Sonuna kadar katılıyorum. İş bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönecek değilim.” açıklamasını yaptı.
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