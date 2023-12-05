Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den ihracına karar verildi.

İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor.