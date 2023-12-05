Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır'ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den ihracına karar verildi.
İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti'den açıklama yapılması bekleniyor.
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