CHP-HDP arasında Pençe-Kilit Operasyon gerilimi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili paylaşımı HDP'yi kızdırdı. 24 TV Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin, "HDP topyekün Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor gördüğümüz kadarıyla" ifadesin bulundu.

24 TV Ankara Haber Müdürü Çetin açıklamalarında şunları ifade etti:

Pençe Kilit operasyonunun ardından HDP sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan Mehmetçik'e verdiği desteği yadırgadı. Bu bir soru işareti. İlişki bağlamında değerlendirilmesi gereken bir soru işareti. Niye sadece Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bir paylaşım aslında ama son dönemde HDP ile arasındaki ilişki biraz daha zedelenecek gördüğümüz kadarıyla bu paylaşımla birlikte.

"HDP TOPYEKÜN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERİYOR"

Sadece HDP sözcüsü bireysel olarak bir tepki vermiyor. Sosyal medyadan baktığımızda HDP'nin kurumsal hesabının da o tepkiyi paylaştığını görüyoruz. Yani HDP topyekün Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor. Tabii CHP'den bu tepkiye bir yanıt gelir mi? O soru işareti. Bir tepki gelirse aradaki gerilim biraz daha artabilir.

Zaten masada muhattaplık konusunda bir gerilim yaşanıyordu. HDP, "Bizi yok sayamaz" tepkisi vermişti. Ama o Kılıçdaroğlu'nun gayretleriyle yumuşatılmıştı.

İŞİN SEÇMEN KISMINDA BU TARTIŞMALARIN YANSIMALARI NE OLUR?

Bir mesajla, daha önce atılan adımlar yok sayılır mı? Tabii ki sayılmaz. Bütün olarak CHP'de bu ilişkiden rahatsız olan bir taban var. Daha milliyetçi olan bir kesim var tabanda ve bunlar bu ilişkiden rahatsız. Fakat Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerinden inşa edilen ittifaklar düzeni o sesleri kısıyor. Yine bu, bir anda gösterilmiş bir tepki olarak kalacakmış gibi geliyor.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu operasyonla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

HDP Parti Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" ifadelerine yer verdi.