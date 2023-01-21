VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Simay Barlas'a 'Kara Orman' teklifi
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
"(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde yeni yapılandırma paketi var
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kuşadası ve Didim'de turizmciler erken rezervasyonla umutlarını artırdı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor
Meclisten yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için "yaşam boyu dijital takip" önerisi
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Karne kutlaması
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
21 Ocak 2023 Cumartesi 23:33:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 23:33:00

Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç'te olduğu gibi Avrupa'nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." dedi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde, UID yönetim kurulu üyeleriyle basın açıklamasında bulundu.

Köksal Kuş, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türk milletini ve sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı hedef alan alçak gösterisini Avrupa'da yaşayan Türkler adına şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki seçimler öncesi, Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarının artış gösterebileceğinin gerekli makamlarca göz önünde bulundurulmasını isteyen Kuş, buna göre güvenlik güçlerinin teyakkuzda olmasını talep etti.

Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç'te olduğu gibi Avrupa'nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." diye konuştu.

Terör eylemlerine on yıllardır müsamaha gösteren bazı ülkelerin NATO gibi ciddi bir savunma oluşumuna girme arzusunun abesle iştigal olduğunu belirten Kuş, Stockholm Şehir Savcılığının söz konusu terör propagandasıyla ilgili soruşturmaya gerek duymamasının abes olduğunu vurguladı.

İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösteren Kuş, bunun Avrupa'da yaşayan 30 milyon, dünyadaki 1,7 milyar Müslümanı derinden üzdüğünü ve böyle bir olayın asla tasvip edilemeyeceğini söyledi.

Etiketler : Terör eylemleri İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor
Pınar Deniz'i yıkan ölüm

Pınar Deniz'i yıkan ölüm
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
Müzikal buluşma

Müzikal buluşma
Viran düeti

Viran düeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX