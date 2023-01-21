Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi
Kaynak: AA
Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç'te olduğu gibi Avrupa'nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." dedi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde, UID yönetim kurulu üyeleriyle basın açıklamasında bulundu.
Köksal Kuş, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türk milletini ve sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı hedef alan alçak gösterisini Avrupa'da yaşayan Türkler adına şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki seçimler öncesi, Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarının artış gösterebileceğinin gerekli makamlarca göz önünde bulundurulmasını isteyen Kuş, buna göre güvenlik güçlerinin teyakkuzda olmasını talep etti.
Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç'te olduğu gibi Avrupa'nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." diye konuştu.
Terör eylemlerine on yıllardır müsamaha gösteren bazı ülkelerin NATO gibi ciddi bir savunma oluşumuna girme arzusunun abesle iştigal olduğunu belirten Kuş, Stockholm Şehir Savcılığının söz konusu terör propagandasıyla ilgili soruşturmaya gerek duymamasının abes olduğunu vurguladı.
İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösteren Kuş, bunun Avrupa'da yaşayan 30 milyon, dünyadaki 1,7 milyar Müslümanı derinden üzdüğünü ve böyle bir olayın asla tasvip edilemeyeceğini söyledi.
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