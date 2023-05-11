VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Muhalefetin hayatları kasetle gelip kasetle gitmek üzerine kurulu
MEB'in dijital eğitim ve inovasyon ekosistemi faaliyeti yapacak "ETKİM" açıldı
Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı
Uluslararası Göç Örgütü: 7,5 milyon Yemenli yoğun yağışlar karşısında barınaktan yoksun
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 264 adet sikke ele geçirildi
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor
11 Mayıs 2023 Perşembe 17:45:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 17:45:00

Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü sona erdi.

NATO, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar ve Pakistan ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin basın ve seçkin gözlemci günü, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingle başladı.

Ardından, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

Daha sonra eğitime katılan unsurlar, pistte uçuşlarını yaptı.

Katılımcı ülkeler, görevleri başarıyla yerine getirmeye çalıştı. Gözlemci personel de eğitimleri yakından takip etti.

Eğitimde, NATO E-3A, Azerbaycan 2 SU-25, Birleşik Arap Emirlikleri 4 F-16, İngiltere 4 Eurofighter Typhoon, Katar 5 Eurofighter Typhoon, Pakistan 5 F-16 ile yer alırken, Türkiye Hava Kuvvetleri de 42 değişik tipte uçak ve insansız hava aracıyla katılım sağladı.

Ayrıca eğitimlerde, ABD, Avusturalya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman'dan gözlemci statüsünde katılımcılar bulundu.

Etiketler : uluslararası anadolu kartalı basın günü gözlemci
Sahte hesap isyanı

Sahte hesap isyanı
Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım
Aşk yok

Aşk yok
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Oyunculuktan şarkıcılığa

Oyunculuktan şarkıcılığa
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
Ev sözünü tuttu

Ev sözünü tuttu
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX