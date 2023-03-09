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09 Mart 2023 Perşembe 21:03:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 21:03:00

Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

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Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı, yarın Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

İlki İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısının tarihi belli oldu.

Yarın saat 14.30'da Gaziantep'te AFAD İl Müdürlüğü'ndeki toplantıya, Bakan Kurum başkanlık edecek.

AFET RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında uzmanların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan kurul, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıkan durumun yönetimi, yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalar ile dirençli şehirlerin oluşturulması, Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmaları yürütecek.

KURULDA AKADEMİSYENLER DE YER ALIYOR

Deprem dışında yangın, sel, heyelan, iklim kriziyle mücadele politikalarının belirlenmesinde de aktif rol oynayacak kurulda, inşaat mühendisi, jeolog, şehir planlamacısı, sosyolog, mimar, kentsel dönüşüm, atık yönetimi, iklim bilim ve iletişim uzmanlarından oluşan akademisyenler yer alıyor.

Kurulun ikinci toplantısında şehirlerin ihya ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması, akıllı şehirler, atık yönetimi, iklim dostu şehirler, kriz iletişimi gibi farklı alanlarda uzmanlar ve bürokratların yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor.

Etiketler : başkan erdoğan deprem türkiye

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