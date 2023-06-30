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30 Haziran 2023 Cuma 16:35:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 16:35:00

"Ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz”

Kaynak: IHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkında düzenlenen bayramlaşma törenine, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun ilginin olduğu bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Bakan Uraloğlu, çok güzel ekiplerinin olduğunu belirterek "Trabzon'umuza hem de ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İki bayramı birlikte yaşadıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yağmurlu ve bereketli bir gün. Bugün iki bayramı birlikte yaşadık. Hem Cuma günü hem de Kurban Bayramının üçüncü günü. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir ekibimiz var eksiğimiz yok. İnşallah hem Trabzon'umuza hem de ülkemize güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın riyaseti ile biz de bu dönemde ulaştırma ve altyapı bakanlığı görevini üstlendik. İnşallah sizlerin destekleri, duaları ile beraber Trabzonlu hemşerilerimizin destekleri ile Trabzon olarak, Karadeniz olarak çok daha güçlü olacağız. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bakan Uraloğlu Kurban Bayramı Trabzon
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