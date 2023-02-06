Ülke liderlerinden, Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Özbekistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten liderler, Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
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