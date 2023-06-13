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13 Haziran 2023 Salı 12:38:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 12:38:00

Ülke genelindeki FETÖ operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik ülke genelindeki operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen, kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 11 kişinin yakalanmasına yönelik Manisa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1'i aktif öğretmen, 1'i avukat, 1'i kamuda aktif işçi, 3'ü özel sektör çalışanı, 2'si emekli ve 3'ü işsiz olmak üzere 11 şüpheli yakalandı.

Örgüt içerisinde mütevelli olarak faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhislerde adı geçen şüpheliye yönelik Elazığ'da başlatılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 13 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde Ankara merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonda da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 13 kişinin gözaltına alındığı, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Türkiye genelindeki FETÖ operasyonlarında toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : içişleri bakanlığı fetullahçı terör örgütü fetö mahrem yapılanma gözaltı
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