VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame
Mısır'da turistlerin çekim noktası: Giza piramitleri
"KAAN'ın ilk uçuşu çok büyük bir motivasyon"
"Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesi onaylandı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 410'a yükseldi
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
22 Şubat 2024 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 11:30:00

Ülke genelinde sıcaklıklar artacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki 5 günlük süreçte yurt genelinde 4 ila 10 derece artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve yeni haftada Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi hariç yurdun kalan tüm kesimlerinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece artması bekleniyor.

Önümüzdeki 5 günlük süreçte hava sıcaklıklarının, Ankara'da 16, İstanbul'da 17, Antalya'da 21, İzmir'de 20, Samsun'da 14 Diyarbakır'da 15, Adana'da 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklıkları yağış
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX