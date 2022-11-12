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12 Kasım 2022 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 18:05:00

Ülke genelinde saat 18.57'de deprem tatbikatı yapıldı

Kaynak: TRT Haber

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AFAD koordinasyonunda Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla saat 18.57'de Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikat saat 18.57'de başlayacak. Deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleşti.

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapıldı.

TRT televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlandı.

"İLK KEZ YAPILACAK BİR TATBİKAT"

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlendi.

Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleşti.

"KORKU VE PANİK OLMASIN DİYE SİREN ÇALMAYACAK"

AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.

Etiketler : afad tatbikat deprem
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