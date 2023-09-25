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Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi
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25 Eylül 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 11:15:00

Ülke genelinde 112 bin 241 okul servisi denetlendi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çocukların okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi amacıyla 112 bin 241 okul servisinin denetlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul servislerine yönelik 11-22 Eylül arasında ülke genelinde yapılan denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Okul servisi sürücülerine "Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz." diyerek seslenen Yerlikaya, "Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, denetlenen 112 bin 241 okul servisinden 3 bin 996'sına ceza kesildiğini ve İstanbul'da denetlenen 5 bin 863 servis aracından 403'üne ise cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Etiketler : servis denetim okul ali yerlikaya
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