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10 Haziran 2023 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 15:23:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uluslararası sulardaki kaçak operasyonunun detaylarını paylaştı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin yakalanması için başından sonuna kadar Bakanlığın koordinasyonuyla düzenlenen operasyonda emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde tespit edilen 15 kaçak yolcunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başından sonuna koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında gece operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Tüm sürecin takip ve koordinasyonunu yürüten Abdulkadir Uraloğlu, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Dün saat 11.20 sularında DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye ait gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçildi.

Olayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel, kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Bakan Uraloğlu da AAKKM'den gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı.

Gemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.

Saat 17.00 civarında Napoli karasularına yaklaşan Galata Seaways gemisine İtalyan polisinin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Bakan Uraloğlu koordinasyonunda, operasyonu koordine eden AAKKM tarafından gerekli izinler verilerek ilk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı.

Gemiye iniş yapan güvenlik güçleri, uzun bir süre kaçakları saklandıkları yerde bulmaya çalıştı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçlerince yakalandı.

Etiketler : türk gemisi kaçak göçmen operasyon ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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