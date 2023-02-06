Bakanlık duyurdu: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, meydana gelen depremler nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır." ifadesi kullanıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından gerçekleştirilen çalışmalara ve bazı havalimanlarının son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ve ısınma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, ilk etapta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından toplam 820 kişi kapasiteli pulman, kuşetli, yemekli ve jeneratör vagonundan oluşan 14 yolcu vagonunun AFAD Başkanlığına tahsis edildiğine işaret edildi.
Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır." bilgisi paylaşıldı.
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