Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 sözleşmeli personel alacak
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 224 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular, 17-31 Aralık tarihlerinde e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
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