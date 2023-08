"Ülkemizi dünyada 8'inci YHT işletmecisi konumuna yükselttik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaret ve programlar için geldiği Konya'da, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeye ait Taş Bina'daki İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından konuşan Uraloğlu, başkaları pamuk ipliğine bağlı, ilkesiz ittifaklar kurup ülkenin hayrına olan yatırımları baltalarken, kendilerinin Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımlar attıklarını söyledi.

Yaşı yeten vatandaşların, siyasi istikrarsızlığın kaybettirdiklerini çok iyi bildiğini dile getiren Uraloğlu, "Terör, savunma sanayii, yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30-40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik." dedi.

Uraloğlu, 2003'ten önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını, 1714 kilometre olan otoyol ağını da 3 bin 633 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı.

"ÜLKEMİZİ AVRUPA'DA 6'INCI, DÜNYADA 8'İNCİ YHT İŞLETMECİSİ KONUMUNA YÜKSELTTİK"



Bunların yanı sıra 311 kilometre olan köprü uzunluğunu 758 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 723 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizi Avrupa'da 6'ıncı, dünyada 8'inci YHT işletmecisi konumuna yükselttik. 10 bin 959 kilometre olan demir yolu ağımızı 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı açarak, Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. İç hat uçuş sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat nokta sayımızı 342'ye yükselttik. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık."

Uraloğlu, bakanlık olarak Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için de 72 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti.

Kentin bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1272 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu projeyle Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk." ifadesini kullandı.

Çalışmaları burada bırakmadıklarını dile getiren Uraloğlu, şu anda devam eden 12 ayrı kara yolu projesinin bedelinin yaklaşık 16,5 milyar lira olduğunu bildirdi.

"HER BİR ADIMI, GÜNÜ KURTARMAK YERİNE GELECEĞİ GÜVENLE İNŞA ETMEK BİLİNCİYLE ATTIK"



Konya'nın demir yolu ağının güçlenmesi için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Uraloğlu, Kayacık Lojistik Merkezi ile kenti çok önemli bir lojistik üs haline getirdiklerini, şimdi de KONYARAY Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Uraloğlu, yaklaşık 20 bin vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin acısının da hala yüreklerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Maalesef, 6 Şubat'ta da 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan iki büyük depremle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket yaşadık. Hükümet olarak depremin ilk gününden itibaren bölgedeydik ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Artık şu da bir gerçek ki hepimiz doğal afetler konusunda çok daha bilinçli olmalıyız. Bakanlık olarak, bütün ulaşım modları ve haberleşmedeki altyapılarımızı bu yaklaşımla yapıyor ve mevcutları da iyileştiriyoruz. Çalışmalarımızın her bir adımını, günü kurtarmak yerine geleceği güvenle inşa etmek bilinciyle attık, atmaya da devam ediyoruz. Deprem, kapımızı çalmadan hemen her alanda hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu noktada Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ile depreme karşı hazırlıklı olmayı bir devlet politikası haline getirdik."