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27 Eylül 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 16:00:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu KKTC'li mevkidaşı Arıklı ile görüştü

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede kara yolları, denizcilik, PTT ve diğer alanlarda işbirliğini artıracak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, KKTC limanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesi ele alındı. Görüşmede, KKTC'de Liman Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi hususunda teknik işbirliğine gidilmesi, posta hizmetlerinde iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla alınabilecek tedbirler de masaya yatırıldı.

Özellikle kırsal kesimde üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden tüketicilere ulaştırılması, kara yolları altyapısının geliştirilmesi, bakım tutuma ilişkin ilave işbirliklerinin değerlendirilmesi ve bakanlıkların yetki alanlarıyla ilgili uluslararası kuruluşlarda işbirliğinin geliştirilmesi de gündeme geldi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.

KKTC ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğinin daha da güçlenmesi için gerekenlerin yapıldığını aktaran Uraloğlu, "Bu işbirliği, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerleyerek, bölgesel kalkınma ve ulaşım alanında önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. KKTC'nin altyapısının güçlenmesi, vatandaşlarının refahı için vazgeçilmez bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu kktc erhan arıklı
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