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25 Ocak 2023 Çarşamba 17:42:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 17:42:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz

Kaynak: AA

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Bakan Karaismailoğlu "Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz. Hareketlilik bugün 1 milyar ton ama 2053'te 2 milyar ton olacağını görüyoruz. 2 milyar tona çıkacak hareketliliğin önündeki engelleri kaldırmak için yatırımlarımızı planladık." dedi.

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine makam aracını kullanarak gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, şoförler ve protokol üyeleri karşıladı.

Kooperatif binasında lojistik sektöründe çalışanların sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu, toplantı sonrası çay ocağındaki soba başında şoförlerle sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaştırma sektöründe çok işi bitirmiş bir hükümetin temsilcisi olarak arazide ve yollarda olduklarını söyledi.

"NAKLİYE SEKTÖRÜ OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Bundan 20 yıl önce Türkiye'deki son derece kalitesiz 6 bin kilometre bölünmüş yoldan 29 bin kilometre bölünmüş yol ağına ulaştıklarını ve yaklaşık 4 bin kilometrelik yol inşaatının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Kara, demir, hava ve deniz yollarında pek çok çalışmamız var. Tabii ki büyük ve güçlü Türkiye için bu çalışmaları yapacağız. Yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye çok hızlı büyüyor. Bir taraftan yatırımlar yapılıyor bir taraftan da üretim ve ihracat artıyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, kara yollarındaki yatırımların Türkiye'nin büyümesine oldukça katkı sağladığını dikkati çekerek ihracatın, üretimin, istihdamın artması ve turizmin gelişmesinin bu yatırımların üzerine kurulduğunu ifade etti.

Türkiye'de 20 yıl önce 500 milyon ton olan taşınan yük miktarında bugün1 milyar tona ulaşıldığını bildiren Karaismailoğlu, yatırımlar ve yük taşımacılığı hareketleriyle araç sayısının da arttığını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, trafik sıkışıklığı ve kaza oranlarının azalmasının güçlü ve doğru yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak "İnşallah bu büyümeye devam edecek. 1 milyar tonluk yükün taşınmasında tırcılarımız, nakliyecilerimiz bizim vazgeçilmezimiz. Yurt içindeki ticari hareketlilik için bu şart. Uluslararası ticaretin gelişmesi, ihracat rakamlarının yükselmesi ve ülkemizin gelişip büyümesi için nakliye sektörü olmazsa olmazımız." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BÜYÜYECEK, LOJİSTİK FİRMALARI DA ESNAF DA BÜYÜYECEK"

Güvenli ve kaliteli yollar sayesinde, taşımacıların çalışma şartları ve amortisman giderlerinden bakım onarımlarına sayısız katkıda bulunduklarına değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle kara yolları bizim vazgeçilmezimiz. Hareketlilik bugün 1 milyar ton ama 2053'te 2 milyar ton olacağını bugünden görüyoruz. 2 milyar tona çıkacak hareketliliğin önündeki engelleri kaldırmak için yatırımlarımızı planladık. Tabii esnafımız bizim için çok kıymetli, biz onlardan biriyiz. Amacımız ve görevimiz, sektörün önündeki engelleri kaldırmak. Nakliyecilerimizin daha iyi şartlarda, daha iyi kazançlar sağlaması ve çalışmalarını sergilemesi için görevimizi canla başla yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her yerinde lojistik firmaları, şoförler ve esnafla birlikte olduklarına işaret ederek şikayet, tavsiye ve görüşleri direkt olarak dinlemenin çözüm sürecini hem kolaylaştırdığı hem de hızlandırdığının altını çizdi.

Kamyoncu esnafıyla olumlu toplantı gerçekleştiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Büyüyen gelişen dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye'nin altyapısı, kara yolu altyapısı ve bunun üzerindeki lojistik hareketliliktir. Lojistik hareketliliği sağlayan da tırcı, kamyoncu kardeşlerimiz. Onlarla inşallah daha büyük, güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı hedefe birer birer atmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyecek lojistik firmaları da esnaf da büyüyecek. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına hep beraber gireceğiz inşallah."

Etiketler : adil karaismailoğlu düzce kara yolları
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