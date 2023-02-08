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08 Şubat 2023 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 14:49:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz onarıma devam etmektedir

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Hatay Havalimanı'nda ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalara başladığını ve onarıma devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Hatay Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Buradaki çalışmalara ilişkin iddialara yanıt veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesine ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan 'bilgisiz' Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız."

Etiketler : adil karaismailoğlu hatay havalimanı onarım deprem

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