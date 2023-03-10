Gaziantep'te incelemelerde bulundu

İslahiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'teki sosyal alanları gezen Karaismailoğlu, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra konteyner kentteki mescitte cuma namazı kıldı.

Ardından Nurdağı ilçesine geçen Karaismailoğlu, Tek Yürek Meydanı'ndaki sosyal tesislerde incelemede bulundu, vatandaşlarla konuştu.

Konteyner kenti de dolaşan Karaismailoğlu'na programlarında Gaziantep Valisi Davut Gül ile İslahiye ve Nurdağı'nda koordinatör olarak görev yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci eşlik etti.

Daha sonra Gaziantep Valiliği'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kentten ayrıldı.