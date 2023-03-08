VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: 2 terörist öldürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı: Yıkıcı deprem bizi çok üzdü
Hikayemizle kalplere girdik
Köpeğimi kimse korkutamaz
Birbirimize ihtiyacımız var
GPS ile takip edilen Leylek İstanbul'da
Nemrut yıkılmadı
Deprem sonrası renk değişimi
İş yerini aşevine çevirdi
WhatsApp gruplarının 'son kullanma tarihi' olacak
Yaralar sarılıyor
Özlemi dinmiyor
Hastanede moral ziyareti
Çocuklar için bağış çağrısı
Saplantılı hayrana 3 ay uzaklaştırma
Artık o bir korist
Hayat devam ediyor
Arıca, yönetmen koltuğunda
Afetzedelere kira desteği
Usta isimlere onur ödülü
Oscar'a kardeşi gidecek diye üzgün
Bakanlıktan kıymetli maden rafinerilerine faaliyet izni için başvuru hatırlatması
"Sıvılaşma vasfı olan tarım arazisinden, faydan uzak duracağız"
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
08 Mart 2023 Çarşamba 16:01:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 16:01:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kente gelen Karaismailoğlu, ilk olarak Malatya Şeker Fabrikasında kurulu çadır kentte ziyaretler yaptı. Burada çocuklara hediye veren Karaismailoğlu, çadırların içine girerek bir süre depremzedelerle sohbet etti. Vatandaşların durumunu soran Karaismailoğlu, daha sonra Malatya Tren Garı önünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ziyaretlerini Akçadağ ilçesindeki Akçadağ Kriz Merkezi ile sürdüren Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Esnafını da ziyaret eden Karaismailoğlu, kıyafet almak için giyim mağazasına gelen yaşlı kadına etek ve kazak hediye etti.

Askerin yemek dağıtım noktasını da ziyarette bulunan Karaismailoğlu, bir kahvehanede sohbet ettiği vatandaşlara yapılan çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.

Etiketler : adil karaismailoğlu deprem bölgesi malatya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX